Manovra i piani del governo Finita la stagione dei bonus Ma l’assegno unico non si tocca

(Di sabato 7 settembre 2024) Cernobbio (Como), 7 settembre 2024 – Due anni fa, nella stessa sala gremita di imprenditori e top manager, aveva parlato da esponente dell’opposizione. Ora è presidente del Consiglio ma le sue opinioni sui grandi temi, dice, non sono cambiate. E le finalità del suo programma politico neppure. “Le priorità che danno il moltiplicatore migliore sono le imprese che assumono, i salari, la difesa del potere d’acquisto delle famiglie, la salute dei cittadini e la natalità, problema che dobbiamo affrontare”, assicura Giorgia Meloni nel suo intervento al Forum dell’Economia di Cernobbio. L’obiettivo delè racchiudere tutte queste priorità in unada 25 miliardi. “Le risorse non sono molte, ma fa la differenza come vengono utilizzate.