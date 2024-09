Highlights Fritz-Tiafoe 4-6 7-5 4-6 6-4 6-1 semifinali Us Open 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Sarà Taylorl’avversario di Jannik Sinner nella finale degli Us. Il numero 12 del mondo, che nel live ranking è salito fino alla settima posizione (4060 punti), ha piegato nel derby americano Frances. Sempre costretto a rincorrere, che ha perso il primo set e si è trovato a un parziale dall’eliminazione al termine del terzo. 4-6 7-5 4-6 6-4 6-1, in tre ore e ventuno minuti di gioco, il punteggio a favore del 26enne di San Diego che ha sfondato la resistenza dell’avversario in un quinto set dominato. Rivedi i punti migliori del match.4-6 7-5 4-6 6-4 6-1,Us) SportFace.