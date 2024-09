Gol del Barcola dopo appena 13 secondi in Nations League… ma gli azzurri sono in vantaggio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 7 settembre 2024) 2024-09-06 22:08:05 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. A Bradleybastati13per segnare il primo gol nella partita Francia-Italia, mentre i Bleus hanno iniziato in modo straordinario la loro stagione di UEFALeague al Parco dei Principi. L’attaccanteha approfittato del debole possesso palla e ha segnato un tiro strepitoso, battendo il portiere Gianluigi Donnarumma, nell’incontro tra i pesi massimi europei del Gruppo 2 della Lega A.gioca nella squadra del Paris St-Germain, dove ha avuto un inizio di stagione brillante in Ligue 1, segnando tre gol in quattro presenze. La sua squadra giocava per la prima voltal’eliminazione dalla semifinale di Euro 2024 contro la Spagna, futura campione, in Germania a luglio.