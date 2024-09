Caso Sangiuliano Meloni su Boccia | La mia idea delle donne è diametralmente opposta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 settembre 2024 – All’indomanidimissioni del ministroe della nomina lampo del successore Giuli alla guida del dicastero della cultura, proprio nelle stesse ore in cui Maria Rosariaraccontava la sua verità ai microfoni di La7, oggi la premier Giorgiadice la sua sull’influencer che per giorni ha fatto tremare il palazzo: "La miasu come una donna debba guadagnarsi il suo spazio nella società èa quella di questa donna. Non credo di dovermi mettere a battibeccare con questa persona, lo dico per le tanteche hanno guardato a questa vicenda come me”.non nomina mai Maria Rosariama, dal palco di Cernobbio, replica così a chi le chiededichiarazioni della protagonista del