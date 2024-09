Beautiful trame dall' 8 al 14 settembre 2024 | Katie tornerà da Bill?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 7 settembre 2024)Logan dovrà scegliere se tornare tra le braccia diSpencer oppure rimanere con Carter, come segnalano le'8 al 14. Intanto, Ridge cercherà di convincere R.J. ad entrare nell'azienda di famiglia, ma il giovane dirà ai genitori di voler continuare a fare l'influencer sui social, mentre Liam si presenterà da Steffy senza preavviso e interromperà un momento di intimità tra lei e Finn per parlare di Hope e Thomas. Alla Forrester, invece, Taylor convincerà il figlio ad andare a salutare R.J. e questo gesto farà molto felice Ridge, il quale si rallegrerà nel vedere i propri figli insieme. In seguito, Steffy rassicurerà ancora un volta Liam a proposito del cambiamento di Thomas, ma lui continuerà ad essere infastiditoa vicinanza tra il giovane e sua moglie.