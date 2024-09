Ancora sangue sulle strade pontine | motociclista 25enne trasportato a Roma in condizioni molto gravi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 7 settembre 2024)un tragico incidente stradale quello verificatosi questo pomeriggio a Latina, nei pressi del popolare centro ricreativo Miami Beach. Per causa al vagli delle autorità giunte sul posto, un’auto ed una moto si sono scontrate in manieraviolenta. Ovviamente ad avere la peggio il ragazzo a bordo del mezzo a due ruote. Si tratta di unrimasto sull’asfalto fino all’arrivo dell’ambulanza e dell’auto medica del 118. Stando ad alcune testimonianza, i soccorritori lo hanno stabilizzato ed intubato ma si è reso necessario il trasporto con l’elicottero Pegaso del 118 presso l’ospedale San Camillo di. Le suesarebberoserie, ma con traumi tali da non mettere a rischia la sua vita. L'articoloinproviene da Dayitalianews.