A rischio il cantiere del Polo scolastico di Scafati | la denuncia di Fratelli d’Italia Santocchio chiede garanzie all’assessore Di Palma

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Cresce l’allarme per il futuro deldi, a seguito delle recenti notizie emerse da una riunione tecnica del 4 settembre scorso. Le criticità segnalate durante l’incontro sollevano dubbi sulla possibilità di portare a termine i lavori entro la scadenza prevista di fine 2024, alimentando preoccupazioni tra i cittadini e i rappresentanti politici locali. Mario, coordinatore cittadino di, ha manifestato forte preoccupazione per la situazione e ha rivolto un appelloai Lavori Pubblici, Giovanni Di, affinché chiarisca lo stato reale dell’opera. Secondo quanto emerso, l’impresa incaricata potrebbe aver lasciato il, e si parla di una richiesta di variazione del quadro economico per ulteriori 2,5 milioni di euro.