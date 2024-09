Xbox annuncia l’evento del Tokyo Game Show 2024 con data ora ed informazioni

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 6 settembre 2024) Microsoft hato una nuova conferenza diin programma durante il, organizzata nello specifico nella giornata di giovedì 26 settembre alle ore 12:00 italiane. Come leggiamo suWire, il colosso di Redmond ha precisato che in questo nuovo appuntamento comunicativo verranno condivise delle novità sui contenuti provenienti dagliStudios, Activision, Blizzard Entertainment e Bethesda. Inoltre come se non bastasse tutto questo, Microsoft ha precisato che durantedelverrà presentata anche “un’entusiasmante serie di giochi di partner terzi con sede principalmente in Giappone e in tutta l’Asia“, il tutto inoltre con dei nuovi annunci riguardanti tutta una serie di giochi in arrivo suPass.