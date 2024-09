Vi racconto la grande e tossica crisi cinese Parla Fabio Scacciavillani

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ogni economia può ammalarsi, in modo più o meno grave. Il punto è capire come guarire e grazie a quali medicine. Nel caso della Cina, è tutto molto più strisciante, complesso e di conseguenza anche la terapia va calibrata al meglio, sempre che ce ne sia una. Anche perché, laha un che di tossico, che avvelena non solo se stessa, ma anche il mondo intero., economista con un passato al Fondo monetario, alla Bce e all’Università di Chicago e con un solida esperienza nei Paesi del Golfo, tanto da essere partner di una boutique di investimento basata a New York (con uffici a Hong Kong e Dubai), da diverso tempo porta avanti insieme ad Alberto Forchielli una narrazione sul Sole 24 Ore, sui grandi mali cinesi. E a Formiche.net, dice la sua. Partiamo dalla questione della sovraccapacità, che sta mettendo inl’economia globale.