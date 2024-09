Un pezzo di Francia in Salento | Racale ha la sua prima boulangerie

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non è stato facile combattere con la burocrazia, ma i fratelli Viva ce l’hanno fatta. E per fortuna, così oggi anche, in provincia di Lecce, ha la suapasticceria francese. Ad aprire Isabelle, lo scorso 15 giugno 2024, Michele e Federico Viva, artigiani con il pallino per la viennoiserie, che volevano creare un angolo di mondo nel loro. Lafrancese inDopo aver studiato all’Alma ed essersi fatto le ossa in grandi realtà londinesi, Michele sentiva il bisogno di rientrare, ma faticava a trovare l’ambiente giusto per il suo progetto. Alla fine, se l’è creato da solo, partendo da zero, insieme a Federico (al lavoro alla locale pasticceria Murrieri). «Il primo preventivo per il locale lo abbiamo chiesto il 13 febbraio 2020, non lo scorderò mai» racconta, «ma è solo quattro anni dopo che siamo riusciti ad avviare l'attività».