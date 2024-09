Striscia La Notizia Nino Frassica affianca Michelle Hunziker | che fine fanno Greggio e Iacchetti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 6 settembre 2024) News Tv. “la” 2024-25. Sta per iniziare la nuova stagione del tg satirico. Il portale Dagospia annuncia che Antonio Ricci, per il ruolo di conduttore, ha arruolato anche l’attore e comico. Egli affiancherà. Molti dunque si chiedono chefaranno Ezioe Enzo. (Continua) Leggi anche: “Oggi è un altro giorno”,si commuove: la Bortone ferma tutto Leggi anche: Briatore, il “folle prezzo del suo panettone”:show a “Che tempo che fa” Tutto su “la” “la” è un programma televisivo italiano di genere infotainment, investigativo e satirico, ideato da Antonio Ricci. Il programma si autodefinisce telegiornale satirico e va in onda dal lunedì al sabato in access prime time su Canale 5.