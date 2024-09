Proteste e prese di posizione Nardini contro CasaPound | Non ci faremo colonizzare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) "È un giorno tristissimo per la Toscana, una ferita per i nostri valori, per la nostra storia. A Grosseto c’è la Festa nazionale di, un movimento di cui fanno parte neofascisti picchiatori, omofobi, razzisti e sessisti. Tra gli ospiti ci sarà anche un esponente di un partito dichiaratamente neonazista. In questo clima, inoltre, sono arrivate minacce intollerabili all’Anpi grossetano che aveva organizzato una manifestazioneil raduno. Una vergogna". Lo ha detto l’assessora regionale alla Cultura della memoria della Regione Alessandra. "Non hanno scelto la Toscana a caso – ha aggiunto – Questa terra è un simbolo della sconfitta della loro ideologia di persecuzione e morte grazie alla lotta partigiana. Non si illudano però, non cimaidal loro spirito nero".