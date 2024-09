Pontedera le suore tornano in città | Un segnale di svolta Saranno di grande aiuto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – Proprio nei giorni in cui si festeggerà il Santo patrono di, San Faustino, dopo 7-8 anni di assenza torneranno inle, tredi origine indiana della Congregazione del Sacro Cuore. Una Congregazione che ha 9 case in Italia, questa è la decima. Un ritorno fortemente voluto dalla Misericordia diche si è mossa con tenacia per riportare le consorelle in, trovando pieno appoggio nella parrocchia del Duomo e nell’Arcivescovo mons. Giovanni Paolo Benotto. Una presenza di religiose che perè storica ma che negli ultimi anni, da quando tra il 2016 e il 2017 le Figlie di Carità di San Vincenzo de’ Paoli vennero richiamate a Siena e lasciarono la, era venuta a mancare, facendone sentire la propria assenza.