Nations League L’Italia prova a rinascere Francia ko a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024)di Luciano Spalletti rinasce al Parco dei Principi contro lae supera i transalpini dopo 16 anni. Dopo una partenza shock e il gol lampo subito, gli azzurri calano il tris ai transalpini per l’1-3 che regala il primo successo post Europei, nell’inizio della nuova. La squadra di Deshamps dopo appena 14 secondi era passata in vantaggio grazie a Barcola dopo un clamoroso errore di Di Lorenzo ma poi la reazione è stata immediata con la traversa di Frattesi e il pareggio capolavoro di Dimarco alla mezz’ora. Nella ripresa ci pensano lo stesso Frattesi e Raspadori, entrato al posto di Pellegrini ad inizio secondo tempo, a chiudere il conto. Il match I Bleus partono subito forte e trovano il vantaggio con Barcola che ruba palla fuggendo a sinistra per poi convergere e battere di potenza Donnarumma.