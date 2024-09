L’estate boreale del 2024 è stata la più calda di sempre | i dati registrati dalla rete Copernicus

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Quello delè stato l’agosto più caldo dia livello globale, il secondo in Europa. E così la temperatura media globale per(giugno, luglio e agosto) di quest’anno èla più alta mai registrata, sia a livello mondiale che considerando il continente europeo. Con 0,69 gradi centigradi in più rispetto alla media del periodo 1991-2020, infatti, per questi tre mesi è stato superato il precedente record di giugno-agosto 2023 (a quota 0,66 °C). E sale la probabilità che ilsia l’anno più caldo mai registrato. Sono idiffusi dal Servizio sui cambiamenti climatici di(C3S) che, implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili.