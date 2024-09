Judo seconda giornata negativa per l’Italia agli Europei Junior di Tallinn

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Va in archivio senza soddisfazioni per i colori azzurri ladei Campionati2024 di, in corso di svolgimento sui tatami della Unibet Arena di(Estonia). Dopo un day-1 molto positivo, in cui sono arrivate ben tre mede (1-1-1) e due quinti posti, quest’oggi la Nazionale italiana non ha portato nessun atleta al Final Block pomeridiano restando dunque distante dalla zona podio. Sara Corbo,testa di serie del seeding e n.3 del ranking mondialenei -63 kg, è uscita di scena al debutto perdendo per ippon al Golden Score contro la rivelazione tedesca Sara-Joy Bauer, che ha poi dimostrato la sua qualità anche successivamente arrivando fino in fondo e conquistando il titolo continentale. Out al primo turno nei -70 anche Serena Ondei, battuta per ippon dalla teutonica Tanja Gruenewald.