Il grande festival di vino e sapori Mantova capitale

(Di venerdì 6 settembre 2024) di Raffaella Parisi La città di Virgilio crocevia di, colori, tesori d’arte accoglie le eccellenze gastronomiche lombarde. Il 29 settembre alla Loggia dei Mercanti di Palazzo Andreani disi svolge la seconda edizione del ’dei Vini e dei’ per celebrare le undici Strade della Federazione. Il costo d’ingresso di euro 5 sarà tutto devoluto in beneficenza alla cooperativa sociale Onlus Ponte, centro diurno per disabili e centro servizi alla persona. La Lombardia è stata una delle prime regioni italiane a promuovere il sistema Strade dele dei, itinerari del gusto per valorizzare i prodotti enogastronomici tipici e di qualità, inseriti nella tradizione e nella cultura dei loro territori d’origine attraverso ’percorsi del gusto’.