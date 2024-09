Il cast dei Music Awards 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 6 settembre 2024) Carlo Conti e Vanessa Incontrada tornano per la tredicesima volta insieme all’Arena di Verona per condurre i TIM. Venerdì 13 e sabato 14 settembre, in prima serata su Rai1, è in programma l’eventoale, giunto al suo diciottesimo anno, che premia gli artisti per i risultati raggiunti nell’ultimo anno. Ecco i cantanti in scaletta. Ildei TimNel corso delle due serate interverranno tantissimi artisti. Da Alessandra Amoroso, Alfa e Angelina Mango, passando per Anna, Annalisa, gli Articolo 31, Big Mama e Bresh. Inoltre, sempre seguendo l’ordine alfabetico, non mancheranno Capo Plaza, Clara, Club Dogo, Coez, Elodie, Emis Killa, Emma, Fiorella Mannoia, Frah Quintale, Gaia e Geolier.