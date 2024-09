I JET tornano per il 20th Anniversary of Get Born

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il ritorno dei JET per il ventennale di “Get”, JET “20thof Get”, si festeggia con un nuovo brano, “Hurry Hurry” e la b-side “Un’avventura”, disponibili in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi 6 settembre. Annunciate le date del 26 settembre – MILANO, Alcatraz e del 27 settembre – ROMA, Orion. Prepariamoci al ritorno dei JET per il “20thof Get” Il tanto atteso ritorno dei JET è ormai imminente, siamo a poche settimane dalle due tappe italiane in occasione del “20thof Get”, il leggendario disco di debutto, la storica band australiana condivide il nuovo brano”Hurry Hurry“.La canzone – il loro primo materiale inedito in 15 anni – insieme al lato B “Un’avventura“, è disponibile ovunque da oggi venerdì 6 settembre.