Ferragni-Campara la coppia dell’estate smascherata dall’ex moglie di lui | Lo dice a tutti

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non ci sono conferme ufficiali riguardo alla presunta relazione tra Chiarae Silvio, CEO di Golden Goose, ma le voci sullapiù discussa, non si placano. Dopo il viaggio diin Perù saltato a ferragosto dopo lo scandalo della loro relazione, i due “bird lovers” non hanno smentito nè confermato nulla. Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, la storia d’amore tra i due sarebbe nata da un’amicizia con Giulia Luchi,di, che avrebbe cercato di aiutare l’influencer in un momento difficile. “Giulia Luchi, in quel salotto assolato di Forte dei Marmi, è prodiga di commenti e racconti sulla vicenda. Parla volentieri con tanta gente, raccontando anche della famosa telefonata con Chiara” questa l’indiscrezione più succulenta.