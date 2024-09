Cisgiordania attivista turco-americana di 26 anni uccisa dall’esercito israeliano durante una manifestazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un’con cittadinanzaè statoa colpi di arma da fuocounanella città di Beita, in, vicino a Nablus. La giovane si chiamava Aysenur Ezgi Eygi, aveva 26ed era nata ad Antalya, una città sulla costa mediterranea nel sud della Turchia, ma aveva anche la cittadinanza Usa. Dopo essere stata colpita, è stata trasferita all’ospedale Rafidiye di Nablus ma i medici non sono riusciti a salvarla. È morta in seguito a un “colpo di pistola alla testa“, ha riferito Fouad Nafaa, direttore dell’ospedale. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, Ezgi Eygi era coinvolta nel progetto Faz’a, che si occupa di sostenere e proteggere gli agricoltori palestinesi “dalle violazioni dei coloni e dei militari israeliani”.