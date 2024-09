Caso Cristian Totti medico-nutrizionista | Può tornare in forma senza fretta

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 6 settembre 2024) (Adnkronos) – Tanti i calciatori che in carriera hanno dovuto affrontare qualche chilo di troppo. In molti ricorderanno Eden Hazard al Real Madrid, Gonzalo Higuain quando arrivò alla Juve, o gli ultimi anni di Ronaldo Nazario al Milan ma anche Antonio Cassano nella sua esperienza nei ‘Galácticos’ del Madrid. Spesso presi di mira per lafisica che lasciava a desiderare. E’ accaduto anche, calciatore e figlio del numero 10 della Roma Francesco, dopo l’apparizione sul campo dell’Olbia. Se i primi erano criticati dai giornalisti e tifosi, il ragazzo è stato vittima del fuoco del ‘bodyshaming’ arrivato dalla ‘piazza’ social. “Gli atleti che sono obbligati a dimagrire, sia per ragioni di pernce o per rientrare in determinate categorie di peso, devono affrontare questa sfida con particolare attenzione alla salute. Ma”.