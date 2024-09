Caporalato da Cdm via libera a multe più care per datori di lavoro

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 6 settembre 2024)fino a 5.500 euro aidiche fanno vivere i propri lavoratori in baraccopoli. È stato approvato mercoledì in Consiglio dei ministri il decreto-legge contro ilche prevede una modifica il Testo unico dell’immigrazione nella sezione relativa alstagionale.Le sistemazioni dei lavoratori devono avere idoneità alloggiativa e un canone adeguato. Il decreto prevede il divieto di trattenere l’importo dell’affitto direttamente dalla retribuzione del lavoratore, e comunque non deve superare un terzo dello stipendio. La sanzione amministrativa e pecunaria in cui potrebbero incorrere idiche non rispettano queste condizioni va da 350 a 5.500 euro.Come riporta Il Sole 24 ore, delle quasi mille aziende controllate ad agosto nell’ambito di una campagna contro lo sfruttamento dei lavoratori stagionali dei Carabinieri, la metà risultava irregolare.