Animali selvatici in difficoltà intervento di AnimaEquina

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il Comune di Siena ha sottoscritto una convenzione con l’associazionedi Montalcino per le attività di recupero di piccoli di uccelli (pulcini o pulli) e cuccioli di fauna selvatica inrinvenuti all’interno del territorio comunale. L’associazione provvederà alle attività di ricevimento, cura, riabilitazione e reimmissione in natura degli. Pertanto, chi trova piccoli mammiferi o uccelliniferiti o in condizione dipuò contattare la Centrale Operativa della Polizia Municipale, al numero 0577/2922, fornendo le indicazioni per l’di recupero.