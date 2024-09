Valmalenco ancora ladri in azione in un albergo | l’incubo di una banda specializzata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Chiesa in(Sondrio) – È l’estate deinegli hotel di montagna, quella che sta per concludersi. Dopo i colpi messi a segno tra il 25 e il 26 agosto scorsi in alta Valle Spluga, dove sono stati ‘’visitati’ quattro hotel (tre a Madesimo e uno a Campodolcino) e in tre di questi i malviventi sono riusciti a portare via in totale più di 30mila euro in contanti e un van con il quale poi sono scappati fino a Bette, dove lo hanno abbandonato, un tentato furto si è registrato questa volta in, all’hotel Tremoggia di Chiesa in. Qui un ospite, insospettito dai rumori, ha aperto la finestra e intravisto nel buio due persone che stavano trasportando qualcosa di simile a uno scatolone. Ia quel punto si sono dileguati, mentre l’uomo che li aveva notati ha chiamato i proprietari dell’hotel, i quali a propria volta hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.