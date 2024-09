Softball | Italia spettacolo al gran ballo olandese! Battute le padrone di casa agli Europei finale ipotecata!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’continua a non fermarsi maidi, e stavolta piazza il colpo grosso. A Utrecht la squadra del manager Federico Pizzolini batte per 5-1 i Paesi Bassi. Non solo: sconfiggendo la selezione, le azzurre si guadagnano in automatico la, a prescindere dal risultato del match di domani contro la Repubblica Ceca. In sostanza, una serata davvero inde stile. E che comincia subito con il piede giusto, perché tra il singolo di Dayton a sinistra e il successivo doppio ancora a sinistra di Piancastelli arriva l’1-0 proprio messo a segno dalla sua compagna, che riesce ad arrivare a finire tutto il giro.ancora imbattuta, sconfitta la Spagna nella prima del Super Round Seguono inning in cui, per buona misura, sia Toniolo da una parte che van Aalst dall’altra danno alle loro squadre una sicurezza di ottimo livello.