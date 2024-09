Serie B | la decisione sulla partita Cittadella-Pisa e la classifica definitiva

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il risultato di(1-1) del campionato diB è stato omologato. Il club ospite aveva chiesto la vittoria a tavolino perché l’attaccante Jacopo Desogus non risultava nella lista consegnata alla società nerazzurra. Il calciatore è poi entrato in campo ed è stato anche ammonito in pieno recupero. Alè stata comminata semplicemente una multa di 10.000 euro e 2000 al dirigente Federico Cerantola. Il dispositivo “Il Giudice Sportivo Sostituto avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 5 settembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Garadel 27 agosto 2024 Il Giudice Sportivo, premesso che:– in data 28 agosto 2024 alle ore 18.24 la Soc.