Pisa ricorso respinto Solo una multa da 10mila euro per il Cittadella Confermato l' 1-1

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 -ildelin merito al caso "".l'1-1. Ai granata soltanto unada. Di seguito il testo della sentenza. A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo Sostituto avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 5 settembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: SERIE BKT Gara–del 27 agosto 2024 Il Giudice Sportivo, premesso che: – in data 28 agosto 2024 alle ore 18.24 la Soc.preannunciava il deposito di un Reclamo in relazione alla regolarità della gara–disputata il giorno precedente, alle ore 20.30 allo Stadio “Tombolato” di, terminata in parità con il punteggio di 1-1; – in data 30 agosto 2024 alle ore 16.04 perveniva il Reclamo in cui la Soc.