Paralimpiadi 2024 oro di Tapia nel lancio del disco Mazzone ancora medaglia | è bronzo nell’H1-2

(Di giovedì 5 settembre 2024) Parigi, 5 settembre– Oneyd’oro neldelF11 ai Giochi Paralimpici di Parigi. Il 48enne delle Fiamme Azzurre ha trionfato con la misura di 41.92. Argento per l’iraniano Hassan Bajoulvand (41.75),allo spagnolo Alvaro del Amo Cano (39.60). Per l’azzurro si tratta della quartaparalimpica, la prima d’oro, dopo i due bronzi di Tokyo e l’argento di Rio. Lucacentra il bis e conquista ladinella prova su strada di ciclismo H1-2 a Clichy-sous-bois, alledi Parigi. Il 53enne pugliese, ieri argento nella crono, ha chiuso in 1:27:58 alle spalle del francese Florian Jouanny, oro, e dello spagnolo Sergio Garrote Munoz, argento. Per il portabandiera azzurro si tratta della decimaparalimpica in carriera.