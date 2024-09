Papa Francesco in Asia e Oceania | un viaggio di dialogo e pace

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha intrapreso il suo 45°apostolico internazionale, partendo il 2 settembre per un lungo pellegrinaggio in. Questa missione, della durata di dodici giorni, segna una delle tappe più significative del suo pontificato, sia per la lunghezza che per l’importanza dei temi trattati.visiterà Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore, portando un messaggio diinterreligioso e attenzione alle questioni ambientali.e Grande Imam Nasaruddin Umar @Foto Crediti Ansa – VelvetMagPrima tappa: Indonesia einterreligioso Ilè iniziato in Indonesia, la Nazione con la più grande popolazione musulmana al mondo.ha sottolineato l’importanza deltra le religioni, visitando la Moschea Istiqlal di Giacarta, dove ha incontrato il Grande Imam Nasaruddin Umar.