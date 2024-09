Nations League Francia-Italia | Spalletti ritrova Tonali Orari e dove vederla in TV

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Parigi (), 5 settembre 2024 – A poche settimane dalla cocente delusione dell’eliminazione da Euro 2024, l’di Lucianoè pronta a tornare in campo: domani sera alle 20.45 (diretta su Rai 1), al Parco dei Principi di Parigi comincerà il cammino indegli azzurri, che affronteranno lapadrona di casa. La voglia di riscatto e di far vedere la vera anima azzurra c’è tutta, come ha ammesso il CTai canali ufficiali azzurri: “Ho visto buone cose in questi giorni di allenamenti. C’è stata partecipazione, disponibilità e fiducia in quello che si andrà a fare. Questi sono valori molto importanti che mi hanno ridato il sorriso dopo l’Europeo”. La voglia è quella di ben figurare per rialzare la testa e voltare pagina: “Non ci possiamo permettere di sottovalutare nulla, soprattutto dopo la brutta figura che abbiamo fatto.