Milano il Seveso torna sotto i livelli di guardia Spunta il sole e si contano i danni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) “La vasca è ormai piena e ilha iniziato a esondare". Lo ha scritto su Facebook alle 14.41 l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli. Nel frattempo l'acqua riempiva via Valfurva, a Niguarda, e da lì si è estesa alle strade attorno. Segnalati disagi in via Veglia, in piazzale Istria, al quartiere Maggiolina. Così si ripetono le scene a cui i residenti sono abituati da oltre mezzo secolo: auto circondate dall'acqua, cantine invase dalla piena, persone costrette a guadare le strade diventate un torrente. Il precedente La vasca, che può contenere fino a 275mila metri cubi d’acqua, stavolta non è bastata, ed era già successo lo scorso 15 maggio durante un altro temporale: allora, ilfuoriuscito era rientrato dopo pochi minuti. Questa volta, il fiume è rientrato attorno alle 16.40, dopo due ore.