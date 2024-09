Martina Franca-Valle d’Itria | sanzioni a centinaia di frontisti della statale 172 Pentassuglia scrive al ministro

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 5 settembre 2024) In base ad una norma di legge l’Anas ha inviato a circa novecentodel tratto strada172 traed Alberobello la comunicazione dida 148 euro in su. Ne ha data notizia il tgnorba. Stando alla comunicazione l’accesso allauscendo con i veicoli dalle loro case costituisce un pericolo per la circolazione viaria. L’assessore regionale Donatoha scritto alMatteo Salvini per evidenziare, dal suo punto di vista, quanto sia fuori dalla realtà sanzionare quegli automobilisti i quali non hanno alternative allaper entrare nella reteviabilità dalle loro abitazioni L'articolodi172 al proviene da Noi Notizie..