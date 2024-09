Kaos | recensione della nuova serie di Charlie Covell

Leggi tutta la notizia su cinefilos

Dopo The end of the f***ing world, lo sceneggiatore inglese Charlie Covell sorprendemente il pubblico con Kaos. La serie è un'originale rivisitazione di alcuni miti greci, ambientati in una realtà in cui il politeismo si è mantenuto radicato nei secoli. Diretta da Runyararo Mapfumo (regista di Sex Education), Kaos è al momento formata da una sola stagione di otto episodi, ognuno di circa 50 minuti. Nel cast ritroviamo figure già note nel panorama cinematografico internazionale: Jeff Goldblum (Jurassic Park, Indipendence Day) qui interpreta Zeus, il dispotico ed eccentrico re degli dei, al suo fianco Janet McTeer (The menu) è nel ruolo di Era, regina dell'Olimpo.