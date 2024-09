Iddu il film su Matteo Messina Denaro alla mostra del cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) “”,è ilitaliano in concorso al Lido, diretto da Fabio Grassadonia e AntonioPiazza. La storia la conoscete tutti attraverso la tv e i ,giornali, ma qui si gioca in modo diverso ,raccontando il boss di Cosa Nostra, catturato nel gennaio del 2023, come un uomo che ha sempre sfidato la vita pur nascondendosi per oltre 30 anni agevolati da silenzi e amici compiacenti. Amava la vita e le donne ,ma anche il. Dopo una perquisizione sono stati trovati 212 Dvd con idi Coppola , uno di Rocco Papaleo e idi Natale. “La storia è stata concepita anni prima del suo arresto, spiegano i registi, “abbiamo trovato un carteggio dove lui si dilungava molto su se stesso, era uno strano narciso. Dopo l'arresto, sono usciti più materiali e il ritratto diera abbastanza fedele .