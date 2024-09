Hunter Biden si dichiarerà colpevole di evasione fiscale | è accusato di non aver pagato 14 milioni di dollari di tasse dal 2016 al 2019

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Con una mossa a sorpresaintende dichiararsinel processo perapertosi oggi a Los Angeles. Il figlio del presidente degli Stati Uniti ha reso noto che intende accettare la pena, chiedendo però che il processo non venga celebrato. Le condizioni della sua dichiarazione pre-processuale non sono state immediatamente divulgate, né è dato ancora sapere se il giudice Mark Scarsi, nominato durante l’amministrazione di Donald Trump, accetterà il suo tentativo di evitare un processo, assai imbarazzante per il padre Joe impegnato nelle sue ultime settimane alla Casa Bianca in campagna elettorale al fianco della candidata del Kamala Harris, e procedere direttamente con la condanna.