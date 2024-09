Grillo attacco frontale a Conte Se cambi le regole finiscono i 5 Stelle

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Fra il fondatore del Movimento 5Beppee l’attuale leader del partito, Giuseppe, volano gli stracci ormai da tempo. L’ultima puntata di questa battaglia interna per il futuro del movimento ha visto undurissimo del comico genovese all’ex Presidente del Consiglio. Una questione non trascurabile, perchédei 5è ancora il garante. Come scrive Cesare Zapperi sul Corriere della Sera, si tratta di “unad alzo zero contro il Presidente a 5, che sinora ha snobbatorelegandolo a figura qualsiasi”. Ma il fondatore del movimento non ci sta, e stavolta il suo sembra essere un out out in piena regola. “Ormai è chiaro come il sole”, ha scritto il comico sul suo blog rivolgendosi ai simpatizzanti e agli attivisti.