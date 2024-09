Gliel’ha chiesto Maria De Filippi Ida Platano choc a Uomini e Donne | altro che trono | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nuova registrazione bomba a: è arrivata anche Ida. Nello studio diDe, svelano gli spoiler, è stata presentata la quarta tronista che, come si supponeva, è una donna e anche conosciuta dal pubblico. È Martina De Ioannon, ex protagonista di Temptation Island proprio come la collega Francesca Sorrentino, che ha fatto il suo ingresso al dating show qualche giorno fa. E proprio per questa ultima, che nel docu-reality estivo di Filippo Bisciglia era fidanzata con Manuel Maura, sono scesi due volti noti ai fan dei programmi Mediaset: Simone Florian, che è un ex corteggiatore e Gianluca Benincasa, che invece è l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, apparso al Grande Fratello Vip e al centro di diverse polemiche e discussioni con la famiglia dell’influencer. Leggi anche: “Eccofa oggi”.