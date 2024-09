Entrate tributarie in aumento di 192 miliardi nei primi 7 mesi Mef | Nessun tesoretto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 5 settembre 2024) Gettito fiscale oltre le previsioni neisettedel 2024, che da gennaio a luglio ha fatto registrate 19in più nelle casse dello Stato rispetto allo stesso periodo del 2023. Una buona notizia per il Mef a caccia di risorse per la prossima legge di Bilancio, che però mette subito le mani avanti: “. La cifra è vicina a quella prevista. Quindi siamo prudenti” hanno fatto sapere dal ministero di Economia e finanza, commentando i dati aggiornati del bollettino sulle. Il gettito fiscale da gennaio a luglio Una crescita del 6,2% rispetto aisettedell’anno scorso che supera le previsioni inserite nel Documento di economia e finanza, e in salita anche rispetto al +4,1% fatto segnare a giugno, per un ammontare di 328.365 milioni di euro didall’inizio del 2024.