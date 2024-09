Cristiano Ronaldo non si separa mai dal suo Rolex Daytona Rainbow

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 5 settembre 2024)non è tra i finalisti del Pallone d’Oro 2024. E questa è già una notizia. Dopo aver conquistato il prestigioso trofeo cinque volte, trasferitosi in Arabia Saudita per giocare con l’Al-Nassr nella Saudi Pro League, il portoghese è un po’ uscito dai radar e dopo essere stato per quasi vent’anni tra i candidati, stavolta dovrà restare a guardare. Stessa sorte per il suo eterno rivale Lionel Messi, che ha scelto di giocare nella Major League Soccer americana con l’Inter Miami di David Beckham. Anche l’argentino, infatti, non rientra nella short list, il tempo passa per tutti.però si dichiara sicuro di poter ancora dare tanto al calcio. Così, dal ritiro della sua Nazionale, con la quale sta preparando l’esordio alla prossima Nations League (la prima partita dei lusitani è stasera alle 20.45 contro la Croazia), CR7 dispensa ottimismo.