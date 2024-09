Cinque passi verso la pace la roadmap di Teha a Cernobbio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Due anni e mezzo di guerra della Russia contro l'Ucraina "hanno mandato in frantumi la già fragilenell'Europa orientale e hanno innescato a cascata una serie di crisi con conseguenze di vasta portata", da quella energetica a quella alimentare oltre a una grave crisi umanitaria con oltre 14 milioni di persone sfollate, "la crisi di rifugiati più significativa in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale". Laè urgente e, insieme a 9 think tank internazionali ha disegnato una 'road map' per superare il conflitto, 5 proposte per rafforzare la sicurezza energetica, 5 proposte per rafforzare la sicurezza agroalimentare globale e 5 per "un percorso concreto ed efficacela", contenute in un 'Paper' che sarà presentato e discusso durante la tre giorni del Forum