Catetere inserito male | risarcimento di 500 000 euro alla paziente ed ai suoi familiari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) - Avv. Chiarini: “ Indispensabile che il sistema sanitario adotti un approccio più costruttivo, riconoscendo tempestivamente gli errori, soprattutto quando sono così evidenti.”. Roma, 5 settembre 2024 - Il Tribunale civile di Ancona ha ritenuto responsabili due strutture sanitarie dei danni sofferti da unae daiper le conseguenze di un grave errore medico durante il posizionamento di unvenoso centrale (CVC) in preparazione a un intervento chirurgico. Il CVC, anziché esserenella vena giugulare interna, è stato erroneamente posizionato nell'arteria succlavia, con conseguenze devastanti per la. Ilmalposizionato è rimasto in sede per quasi una settimana prima di essere rimosso, ritardo che ha contribuito a gravi complicanze.