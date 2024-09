Beauty routine guida ai rituali di bellezza di settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Se per moltisignifica la fine dell'estate, per altri è sinonimo di un nuovo inizio. Di sicuro, dopo una stagione di caldo, relax, bagni di sole e salsedine o vento sferzante in alta quota, questo è il momento ideale per prendersi cura della propria pelle, preparandola all'arrivo dell'autunno. Al termine delle settimane estive, infatti, il viso potrebbe presentarsi spento e più secco, rendendo necessario qualche intervento per recuperare tono ed elasticità. È quindi il momento giusto per restituire vitalità e tonicità alle cellule epidermiche. Detersione La pulizia del viso è il primo passo verso una pelle radiosa e tonica. Sarebbe meglio utilizzare un detergente delicato, adatto al proprio tipo di pelle, per eliminare le impurità accumulate durante il giorno. Lavare il viso mattina e sera aiuta a mantenere i pori puliti e la pelle fresca.