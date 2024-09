Assegno di incollocabilità | a chi viene dato i casi importi 2024

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Cos’è l’di? L’assicurazione Inail ha come obiettivo quello di garantire prestazioni economiche e sanitarie a beneficio di coloro che sono colpiti da eventi di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Quanti, invalidi a causa degli eventi assicurati, si trovano nell’impossibilità di sfruttare la normativa sul collocamento obbligatorio, possono, previa domanda all’Inail, ottenere un sostegno economico mensile grazie all’di.Quest’ultimo, in sostanza, svolge una funzione sostitutiva dell’avviamento obbligatorio al lavoro nei confronti di quanti hanno perso ogni capacità lavorativa ovvero, a causa del grado o della natura dell’invalidità, potrebbero essere nocivi per l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti.