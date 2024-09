Sbirulino gettato via come un rifiuto Messe a dura prova le sue sette vite

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024)è un gattino speciale. Ha due mesi, è curioso e vispotutti i cuccioli della sua età. A volte però si muove in maniera incerta, quasi goffa, inciampa e fatica a reggersi in equilibrio.infatti presenta un deficit neurologico. Per questo qualcuno lo infilato in uno scatolone di cartonefosse une lo hain fondo ad una strada chiusa alla periferia di Galbiate, dove non passa mai nessuno. Per fortuna una residente della zona, insospettita dal rumore dell’auto di chi lo ha abbandonato lì e incuriosita dagli insistenti miagolii di, lo ha trovato. Lo ha affidato ai veterinari di Ats della Brianza, a Lecco, che lo hanno rifocillato, curato e coccolato. Orasta bene ed è pronto per essere adottato.