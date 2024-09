Roma | Hummels è atterrato nella Capitale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Matsda poco. Il difensore tedesco classe ’88 è sbarcato poco dopo le 12.30 all’aeroporto di-Fiumicino con un volo diretto di linea partito da Monaco di Baviera. Ad attenderlo c’erano circa una quarantina di tifosi della. A breve il centrale teutonico svolgerà le visite mediche di rito, per poi mettere la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi per una stagione fino a giugno 2025. Dopo aver trascorso la sua intera carriera in Bundesliga tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund,arriva allada svincolato, e andrà a rafforzare il reparto arretrato della squadra di Daniele De Rossi, che ha già visto arrivare nei giorni scorsi Mario Hermoso.SportFace.