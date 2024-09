Reati ambientali impennata nel 2023 a +297% | aumentano i casi di abuso edilizio lungo le coste

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Lee i mari italiani sono sempre più sotto assedio dalle illegalità, come dimostra il forte aumento degli illeciti nel, un anno da codice rosso per il Mare nostrum. Sono stati accertati 22.956dalle forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto, con un incremento del 29,7% rispetto al 2022. Includendo le violazioni amministrative, la media è di 8,4 illeciti per chilometro di costa, ossia uno ogni 119 metri. I numeri del nuovo report “Mare Monstrum” A scattare questa fotografia è il nuovo report Mare Monstrum 2024 che Legambiente presenta oggi alla vigilia del 14esimo anniversario dell’uccisione a Pollica (SA) del sindaco pescatore Angelo Vassallo, per tenere viva la memoria del suo impegno contro speculazioni e illegalità. Gli illeciticontinuano a crescere a un ritmo sempre più allarmante: nelsono state denunciate 25.