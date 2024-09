LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino la fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.13 30 chilometri al traguardo per i quattro fuggitivi. 17.10 Il plotone ora marcia davvero a velocità elevate. Questione di tempo per riprendere Xabier Isasa (Euskaltel-Euskadi), Jonas Gregaard (Lotto Dstny), Thibault Guernalec (Arkéa – B&B Hotels) e Thomas Champion (Cofidis). 17.07 Ora ilspinge: il vantaggio scende a 2’47”. 17.04 Spicca il gran lavoro della Equipo Kern Pharma nel plotone: si lavora per Pau Miquel, che ha già incamerato tre top 5 in questa. 17.01 Superato il cartello dei -40 al traguardo. I quattro fuggitivi hanno ancora 3’10” sul plotone. 17.00 Aggiornamento sulla situazione del: ci sono 20” tra i due tronconi, nel secondo è presente Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe). 16.