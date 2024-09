Investita da un furgone nel Milanese muore una bimba di 3 anni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) AGI - Una bambina di 4è morta dopo essere statada una Baranzante, nel. È successo intorno alle 18.30 in via Redipuglia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri il conducente, un italiano di 57, durante una manovra con il proprionon ha visto la piccola e l'ha travolta. La minore, nata in Italia da genitori di origine egiziana, è morta poco dopo l'arrivo all'ospedale Niguarda. C'era presenta anche la mamma di 43, che ha accusato un malore, ed è stata trasporta nello stesso ospedale. Il conducente è risultato negativo all'etilometro. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e sono tuttora in corso gli accertamenti per appurare l'esatta dinamica dei fatti.