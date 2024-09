Il Galatasaray fa spese in Italia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ildi Okan Buruk ha scelto di fare spesa in. Ormai molto noto il passaggio in prestito di Osimhen nella squadra di Istanbul. Il nigeriano passa alla squadra dello Stretto in prestito secco e i turchi si sobbarcheranno il pagamento dell’ingaggio di 11 milioni. Sicuramente la determinazione dei turchi è stata sollecitata dall’infortunio di Icardi che però dovrebbe ritornare arruolabile entro un mese. Buruk in attacco, con l’attaccante ex Napoli, avrà modo di sperimentare diverse soluzioni tattiche. Ledei Turchi innon si limiterebbero ad Osimhen. Ilpensa a Beltran La Repubblica di oggi parla del futuro di Lucas Beltran: l’argentino sembra un pesce fuor d’acqua in questa primissima parte di annata con la Fiorentina, sia da prima punta che come trequarti. E dire che per lui sono arrivate diverse richieste dal mercato.